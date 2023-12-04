الزمالك يدك شباك سوار برباعية ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية

افتتح أحمد مصطفى (زيزو) رباعية الزمالك بعد ثماني دقائق من البداية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وضاعف شيكابالا النتيجة في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة قبل أن يعزز التونسي سيف الدين الجزيري النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 51 بضربة رأس.

وأحرز البديل إبراهيما نداي الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 75 بعد تمريرة من سيد عبد الله في عمق دفاعات سوار لينطلق ويسدد على يمين حارس الفريق الغيني.

وأكمل سوار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أبو بكر ياتارا في الدقيقة 72 بسبب تدخل عنيف ضد زيزو.