الزمالك يدك شباك سوار برباعية ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية
اكتسح الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
افتتح أحمد مصطفى (زيزو) رباعية الزمالك بعد ثماني دقائق من البداية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).
وضاعف شيكابالا النتيجة في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة قبل أن يعزز التونسي سيف الدين الجزيري النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 51 بضربة رأس.
وأحرز البديل إبراهيما نداي الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 75 بعد تمريرة من سيد عبد الله في عمق دفاعات سوار لينطلق ويسدد على يمين حارس الفريق الغيني.
وأكمل سوار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أبو بكر ياتارا في الدقيقة 72 بسبب تدخل عنيف ضد زيزو.
وضمن ذات المجموعة حقق أبو سليم الليبي انتصارا ثمينا 1-صفر على ضيفه ساغرادا الأنغولي بهدف قاتل بتسديدة هائلة من عبد المنعم عكاشة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي أقيمت في مدينة عنابة الجزائرية.
ويتصدر الزمالك المصري المجموعة الثانية بست نقاط بعد فوزه الكبير 4-صفر على مضيفه أكاديمية سوار الغيني.
ويأتي أبو سليم في المركز الثاني بثلاث نقاط متساويا مع ساجرادا بينما يتذيل سوار المجموعة بدون نقاط.