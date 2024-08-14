يريد ريال مدريد الذي أنهى موسمًا تاريخيًا بثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية بقوة جماعية لا تنضب، مواصلة زخمه وكتابة صفحة جديدة في تاريخه الغني، عندما يواجه أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي.

ويقام نهائي كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء بين ريال مدريد الإسباني، وفريق أتالانتا الإيطالي في ملعب وارسو في بولندا.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي خلال السطور القادمة:

تشكيل ريال مدريد

تشكيل أتالانتا

فلورينتينو بيريز يعانق مبابي، ويتحدثان سويًا قبل المباراة.

كما تواجد كامافينغا مع أصدقائه في المدرجات، بعد استبعاده بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريب ريال مدريد أمس.

جماهير ريال مدريد توجه التحية لمبابي في أرض الملعب.

مشجعة حسناء تحمل رسالة خاصة لنجم ريال مدريد مبابي، وتقول له أحبك

أول ظهور لمبابي بقميص ريال مدريد

انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة 2: خطأ لصالح ريال مدريد في منتصف الملعب.

الدقيقة 4: ركنية لصالح ريال مدريد تحصل عليها فينيسيوس جونيور.

الدقيقة 10: بطاقة صفراء للاعب أتالانتا إيديرسون، نتيجة عرقلة متعمدة لفالفيردي لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 14: عرضية خطيرة من أديمولا لوكمان إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن كورتوا في الميعاد.

الدقيقة 15: مبابي كاد أن يسجل أول أهدافه بعد مقابلة عرضية من زميله بتسديدة قوية، ولكن دفاع أتالانتا كان بالمرصاد.

الدقيقة 25: ميليتاو كاد أن يسجل في مرماه، حيث سدد لاعب أتالانتا كرة عرضية، ولكن لعبها ميليتاو برأسه نحو مرمى كورتوا، لتصطدم بقائم ريال مدريد، وتخرج خارج الملعب.

الدقيقة 26: هدف أول ضائع من أتالانتا، بعد تسديدة مارتن دي روون، ارتدت من عارضة ريال مدريد.

مرور 30 دقيقة:

استحواذ ريال مدريد على الكرة (51%).. استحواذ أتالانتا على الكرة (49%)