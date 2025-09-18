اختلافات جينية.. مدرب مانشستر يونايتد السابق يوضح الفارق بين رونالدو وميسي

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، مرحلة جديدة في مشوارهما الكروي بعد صراع طويل لعدة سنوات بينهما على مدار السنوات الماضية على لقب الأفضل في العالم.

ويبلغ رونالدو 40 عاماً بينما أكمل ميسي 38 عاماً وسط توقعات باقتراب النجمين الكبيرين من الاعتزال وإنهاء مسيرتهما الكروية في غضون أعوام قليلة.

وقال رينيه مولينستين المدرب المساعد السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إن الاختلافات الجينية بدأت في الظهور بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مع الوصول إلى سن الأربعين.

وقال مولينستين إن الدولي البرتغالي البالغ من العمر 40 عامًا يتمتع الآن بلياقة بدنية أفضل من ميسي كما اقترب من تسجيل 1000 هدف.

وعمل المدرب الهولندي رينيه مولينستين صاحب الـ61 عاماً مساعداً للسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد خلال الفترة بين 2007 إلى 2013.

وسبق أن قاد المدرب الهولندي عدة أندية عربية في بداية مسيرته مثل الوصل الإماراتي والغرافة القطري ومنتخب قطر تحت 23 عاماً.

وشارك مولينستين أفكاره حول الاختلافات بين النجمين في تصريحات لوسائل الإعلام قائلاً:" من الواضح بأن الأمر يؤثر سلبًا. إنهما لاعبان مختلفان، وبنيتهما الجسدية مختلفة أيضًا".

وأضاف:" كريستيانو رونالدو طوله 187 سم تقريبًا، والأهم من ذلك، كما يعلم الجميع، أنه اعتنى بنفسه بشكل لا يُصدق.. لا أقول إن ليونيل ميسي لم يفعل، فأنا متأكد من ذلك، لكنهما مجرد لاعبين مختلفين من حيث البنية الجسدية".

وواصل:" لطالما رغب ميسي في وصول الكرة إلى قدميه، والمراوغة وإبهار الجميع بمهاراته لكنني أعتقد أن الأمر لا يتعلق إلا باختلاف جيني بينهما. كلاهما لاعبان استثنائيان أضفيا جمالاً لا يُضاهى على اللعبة".

وتابع:" نحن محظوظون جدًا لأننا كبرنا وأصبح لدينا هذان اللاعبان اللذان يتنافسان وجهًا لوجه، لأن تلك المنافسة أخرجت أفضل ما لديهما. المنافسة الحقيقية، ولكن أيضًا الاحترام المتبادل بينهما. لكن كريستيانو، بدنيًا، في حالة بدنية ممتازة".

وأتم قائلاً:" لا أرى أي شيء آخر سوى اختلاف جيني، ومن الواضح أن ميسي ربما بدأ يشعر به أكثر. كما تعلمون، الروتين اليومي للتدريب والتعافي يؤثر بالسلب، وأتوقع أن يشارك الثنائي في كأس العالم القادمة".