خماسية الأهلي المصري تدفع مساعد مدرب النادي البنزرتي للإستقالة

تسببت خسارة النادي البنزرتي التونسي أمام الأهلي المصري أمس الجمعة في مواجهة ودية إعدادية للفريقين قبل الموسم الجديد في موجة من الغضب في أوساط المشجعين ما دفع المدرب المساعد علي المشاني للإعلان عن استقالته من منصبه.

وتلقى البنزرتي خسارة ثقيلة أمام الأهلي (5 ـ 0) في مباراة احتضنها ملعب مدينة طبرقة أثناء المعسكر الإعدادي المغلق الذي يجريه الفريقان في المدينة الساحلية الواقعة شمال غرب البلاد.

وفجّرت الخماسية التي تلقاها الفريق التونسي موجة من الغضب طالت الجهاز الفني وخصوصا المدرب المساعد علي المشاني، في وقت أكدت فيه مصادر خاصة عن خلافات حادة في وجهات النظر مع المدرب الأول سفيان الحيدوسي.

وأعلن علي المشاني اليوم السبت، وبعد ساعات قليلة من المباراة انسحابه رسميا من مهامه، دون أن يذكر الأسباب الكامنة وراء قراره التنحي قبل بداية الموسم الجديد.

ونشر المشاني، الذي كان لاعبا دوليا، ونشط في النادي البنزرتي والترجي التونسي عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، بيان استقالة مقتضبا قائلا: "نهاية تجربتي مع النادي البنزرتي متمنيا كل النجاح والتوفيق لفريقي الام . عاش النادي البنزرتي فوق كل الاشخاص".

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الأهلي المصري والبنزرتي التونسي

وقالت بعض المصادر الخاصة إن الخلافات بين المشاني والمدرب الأول سفيان الحيدوسي بجانب الضغوط المسلطة على المدرب المساعد وتحميله جزءا من مسؤولية الخسارة الثقيلة ضد الأهلي المصري (5 ـ0) كانت وراء قراره المفاجئ.

أخبار ذات علاقة مهاجم دولي.. الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة بديل وسام أبو علي

وكان المشاني (32 عاما) التحق بالجهاز الفني للنادي البنزرتي منذ الموسم الماضي، بعد تجربة طويلة كلاعب وقائد فريق امتدت لنحو 8 سنوات.

ويبدأ النادي البنزرتي منافسات الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 بمواجهة نجم المتلوي على ملعب الأخير يوم 10 أغسطس المقبل.