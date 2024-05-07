عرض الكرة الذهبية لمارادونا في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد

وتعد "كرة مارادونا" هي أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد، وبينما لم تُحدد قيمتها حتى الآن، فإن دار المزادات تتوقع أن تجلب الملايين عند طرحها للبيع في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.

وفاز مارادونا، الذي توفي عام 2020، بالجائزة بعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في المكسيك عقب تسجيله خمسة أهداف في النهائيات، إذ كان يقود منتخب بلاده وخاض كل دقيقة في البطولة.

وتشتهر هذه البطولة بهدفي مارادونا في المنتخب الإنجليزي بدور الثمانية.

وتفوق مارادونا على حارس إنجلترا بيتر شيلتون عندما سجل الهدف الأول بقبضة يده، والتي أطلق عليها قائد الأرجتنين فيما بعد اسم "يد الرب".

أما الهدف الثاني فجاء بعدما ركض مارادونا من منتصف ملعبه وراوغ خمسة لاعبين إنجليز، وحظى بأكثر عدد من الأصوات ليفوز بجائزة "هدف القرن".

وقد تم بيع القميص الذي ارتداه في ذلك اليوم، بالإضافة إلى الكرة التي لعب بها المباراة في مزاد سابق.