بعد التعثر محليًا.. سانتو يوجه هذا الطلب لجماهير الاتحاد السعودي

وحقق الاتحاد، حامل لقب دوري المحترفين السعودي، نقطتين فقط في آخر ثلاث مباريات بالدوري، كان آخرها التعادل 1-1 مع ضيفه التعاون، قبل أيام من مواجهة منافسه العراقي بدوري الأبطال.

وإثر نتائجه المتواضعة الأخيرة، يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، بفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر، ما أثار استياء بين مشجعي الفريق.

وقال نونو، في مؤتمر صحفي قبل استضافة الفريق العراقي بدوري الأبطال: "متيقن من دعم الجمهور لجميع قناعتنا بالنظر إلى النجاحات التي تحققت لنا في الموسم الماضي، ودائما يمكننا تحقيق المزيد باتحادنا وتكاتفنا، والعكس في حال فقدنا ذلك".