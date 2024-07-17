قرر الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الاستغناء عن ثمانية لاعبين دفعة واحدة قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية فرنسية.

وبحسب ما كشفته صحيفة "لوباريزيان"، بدأ البي آس جي بطل فرنسا تدريباته الأربعاء، تحت قيادة لويس إنريكي، تحضيرا لموسم 2024 ـ 2025، لكن 8 لاعبين من المجموعة تدربت بشكل منفصل عن الفريق، وذلك بقرار من المدرب الإسباني الذي أعلن للاعبين أنه لن يعتمد عليهم في الموسم المقبل؛ ما يعني دعوتهم رسميا للبحث عن وجهة جديدة.

ويشهد فريق العاصمة الفرنسية مستجدات بالجملة، وذلك بعد مغادرة نجمه كيليان مبابي نحو ريال مدريد بعد 7 مواسم قضاها في النادي، قبل أن يقرر النادي التخلي عن 8 لاعبين، هم: البرتغالي ريناتو سانشيز، والإسباني خوان بيرنات، واللاعبون الشبان كولن ديغبا وإسماعيل الغربي وإلياس حسني.

كما قرر البي آس جي الاستغناء عن الغابوني نوا ليمينا وفيموج مونتو وحارس المرمى لويس موكيه ودعوتهم إلى البحث عن أندية جديدة في الموسم المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "لوباريزيان".

ووفقا للمصادر ذاتها، انضم لتدريبات باريس سان جيرمان لاعبان جديدان هما حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، ولاعب الوسط البرازيلي غابرييل موسكاردو.