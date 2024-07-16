اقترب نادي ليون الفرنسي بشكل كبير من إتمام صفقة انتقال مهاجم منتخب جورجيا، جورج ميكوتادزي، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024.

وخاض ميكوتادزي 4 مباريات أساسيا في تشكيلة جورجيا، ليكون إحدى ركائز كتيبة المدرب الفرنسي ويلي سانيول، ويسهم في وصول منتخب بلاده لدور الستة عشر في أول مشاركة له في تاريخ "يورو"، فيما كان أيضًا أحد أبطال الدور الأول بالفوز (2 ـ0) على البرتغال المعزز بنجمه رونالدو.

ووفقًا لموقع :فوت ميركاتو" (FOOT MERCATO)، اتفق مسؤولو ليون بشكل رسمي مع اللاعب ومع ناديه ميتز الفرنسي على الانتقال للفريق خلال الصائفة الحالية، وذلك بعد منافسة كبيرة مع موناكو.

ونشر الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على منصة "إكس" خبر انتقال نجم منتخب جورجيا إلى ليون، فيما نشر أيضًا صورة مركبة للاعب، وهو يحمل قميص ليون.

وقال فابريزيو رومانو: "سيوقع اليوم الثلاثاء جورج ميكوتادزي، مع نادي ليون، اللاعب سيحل في ليون من أجل الخضوع لفحوصات طبية قبل الإمضاء على عقد حتى يونيو 2029".

وشهدت صفقة الانتقال الوشيكة مع وميكوتادزي (24 عامًا) الكثير من التنافس مع نادي موناكو قبل أن يظفر ليون بتوقيع اللاعب للمواسم الخمسة المقبلة.

وولد النجم الجورجي في مدينة ليون الفرنسية، وبدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية النادي التي شهدت تألق كريم بنزيما وبروزه.

وارتقى ميكوتادزي إلى صفوف ميتز الفرنسي في 2020، ثم لعب في إطار الإعارة مع سيرينغ البلجيكي، بعد أن وقع عقدًا مع ميتز حتى يونيو 2028.

وفي 2023، انتقل إلى أياكس الهولندي بعقد لمدة 5 سنوات، لكنه سرعان ما عاد إلى ميتز بعد أن دفع النادي مبلغ 13 مليون يورو، المضمن في العقد حال الرغبة في استعادته.