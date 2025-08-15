علي البليهي يوافق على الرحيل عن الهلال السعودي

وافق علي البليهي، نجم الهلال السعودي، على مغادرة فريقه في الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن خرج من حسابات مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي.

ولم يشارك البليهي في مباريات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة سوى لدقائق في بعض اللقاءات بشكل اضطراري مع إصابات خط الدفاع بخلاف أنه لم ينل ثقة إنزاغي في اللقاءات الودية قبل بداية الموسم.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن البليهي أبدى ترحيباً بالرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي الذي يرغب بشدة في استعارته في الموسم المقبل.

ووافق المدافع صاحب الـ 35 عاماً على خوض تجربة جديدة خارج أسوار الهلال للحصول على فرصة المشاركة.

وزاد اقتناع البليهي مع علمه برغبة الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد في استقدامه والاعتماد عليه خاصة مع تعثر التفاوض لشراء عقد عبد الإله العمري مدافع النصر عقب نهاية إعارته.

ولعب البليهي مع الهلال بعد انتقاله قادماً من الفتح في صيف 2017، وخاض 256 مباراة وسجل 23 هدفاً وصنع هدفين بخلاف التتويج بلقب الدوري السعودي 5 مرات وكأس الملك 3 مرات بجانب كأس السوبر السعودي 3 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين.