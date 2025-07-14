نجم تشيلسي جواو بيدرو يكشف أسباب حادثة الاشتباك مع لويس إنريكي

كشف النجم البرازيلي جواو بيدري، الذي قاد فريقه تشيلسي للفوز بكأس العالم 2025 أمس الأحد، عن أسباب اشتباكه مع مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي بعد نهاية المباراة.

وحقق تشيلسي إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتتويجه بأول كأس عالم للأندية في صيغتها الجديدة والموسعة أمس الأحد بعد أن سحق باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا (3 ـ0) في النهائي.

وقدم النجم البرازيلي جواو بيدرو أداء مذهلا في نصف النهائي والنهائي في البطولة التي لم يكن اللاعب ضمن قائمة تشيلسي عندما بدأت منافساتها يوم 14 يونيو الماضي.

وانتقل جواو بيدرو من برايتون الإنجليزي إلى تشيلسي يوم 2 يوليو أي قبل 3 أيام فقط من مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي الفريق ذاته الذي حمل بيدرو ألوانه في بداياته الاحترافيه.

ولم يكن الجناح البرازيلي يحلم بأفضل من تلك البداية التي قدمها مع الفريق اللندني عندما أحرز هدفين في فوز فريقه على فلومينينسي، دون أن يحتفل بهدفيه احتراما لناديه الأصلي.

وخلال النهائي، سجل جواو بيدرو هدفا، لكنه دخل في مشادات مع حارس مرمى بي آس جي جيان لويجي دوناروما والمدرب لويس إنريكي الذي دفعه بيده على وجهه ليسقط بيدرو أرضًا.

وهرع لاعبو الفريقين للتدخل، واستغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يفصل بينهما بعض البدلاء من الفريقين ويهدأ التوتر.

وعلق جواو بيدرو على الحادثة قائلا إنه هب لنجدة مواطنه أندريه سانتوس الذي كان عرضة للتهجم من جيانلويجي دوناروما وفق قوله.

وتحدث بيدرو لوسائل الإعلام البرازيلية وأوضح أنه ذهب في البداية للدفاع عن مواطنه أندريه سانتوس لكنه فوجئ بدوناروما ثم إنريكي يهاجمانه.

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وتابع: "ذهبت لحماية أندريه، رأيت لاعبي المنافس يتزاحمون حوله. وكأي برازيلي، ذهبت لحماية صديقي ومواطني. كان الكثير من اللاعبين يتوافدون، وفي تلك الفوضى، انتهى بي الأمر على الأرض بعد أن دفعني لويس إنريكي،. إنه جزء من اللعبة ولكن أعتقد أنهم لم يعرفوا التعامل الجيد مع الخسارة، هذه هي كرة القدم".