برشلونة يستهدف ضم رادو دراغوشين نجم جنوى

كشف الصحفي الإسباني بجريدة "سبورت"، ألفريدو مارتينيز، أن مسؤولي نادي برشلونة وضعوا على طاولة مفاوضاتهم السعي لضم الروماني رادو دراغوشين، مدافع جنوى الإيطالي، ليكون بديلا لرونالدو أرواخو.

ووفقا لما ذكره مارتينيز عبر صحيفته، اليوم الأحد، فإن "برشلونة يتابع المدافع الصلب منذ وقت طويل".

وأضاف: "يبحث برشلونة عن لاعب مشابه لإمكانيات أرواخو، ويراقب النادي رادو دراغوشين، البالغ 21 عامًا، والمنتمي ليوفنتوس والمعار حاليًا إلى جنوى؛ إذ إن العديد من فرق الدوري الممتاز مهتمة به، كما أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 30 مليون يورو".

ويواجه نادي برشلونة أزمة في دفاعات الفريق أثرت على البلوغرانا أخيرا، وكان آخرها في مواجهة فالنسيا، مساء السبت، في الدوري الإسباني؛ إذ انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.