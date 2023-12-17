برشلونة يستهدف ضم رادو دراغوشين نجم جنوى
كشف الصحفي الإسباني بجريدة "سبورت"، ألفريدو مارتينيز، أن مسؤولي نادي برشلونة وضعوا على طاولة مفاوضاتهم السعي لضم الروماني رادو دراغوشين، مدافع جنوى الإيطالي، ليكون بديلا لرونالدو أرواخو.
ووفقا لما ذكره مارتينيز عبر صحيفته، اليوم الأحد، فإن "برشلونة يتابع المدافع الصلب منذ وقت طويل".
وأضاف: "يبحث برشلونة عن لاعب مشابه لإمكانيات أرواخو، ويراقب النادي رادو دراغوشين، البالغ 21 عامًا، والمنتمي ليوفنتوس والمعار حاليًا إلى جنوى؛ إذ إن العديد من فرق الدوري الممتاز مهتمة به، كما أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 30 مليون يورو".
ويواجه نادي برشلونة أزمة في دفاعات الفريق أثرت على البلوغرانا أخيرا، وكان آخرها في مواجهة فالنسيا، مساء السبت، في الدوري الإسباني؛ إذ انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.
وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد ذكرت أخيرا أن نادي آرسنال يراقب أيضا دراغوشين، منذ عدة أسابيع لتقييم أدائه مع فريقه الحالي.
وأفادت التقارير بأن مايكل أرتيتا، مدرب "الغانرز"، معجب جداً بأداء صاحب الـ21 عاماً، ويسعى إلى ضمه في أقرب وقت، ولكن يواجه منافسة قوية أمام ناديي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام الراغبين أيضا في ضم المدافع القوي.
يأتي سعي برشلونة لضم اللاعب الروماني، في الوقت الذي صدم فيه ديكو، المدير الرياضي للنادي، جمهوره بتأكيده صعوبة إبرام أي تعاقدات في الميركاتو الشتوي، قائلا في تصريحات صحفية: "لا أحب خلق توقعات زائفة، لكن من الصعب أن تكون هناك تعاقدات أخرى في يناير بعد التعاقد مع فيتور روكي، نحن سعداء بما لدينا".
ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وست عن جيرونا المتصدر، ولكل منهما مباراة مؤجلة.