توجت الأمريكية تيلور تاونسند بلقب في البطولات الأربع الكبرى لأول مرة بعدما فازت، إلى جانب التشيكية كاترينا سينياكوفا، على الثنائي المؤلف من الكندية جابريلا دابروفسكي والنيوزلندية إرين روتليف في نهائي زوجي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم السبت.

وتحت الأضواء الكاشفة لسقف الملعب الرئيسي المغلق، تألقت تاونسند وسينياكوفا في الفوز 7-6 و7-6 في مباراتهما العاشرة فقط كثنائي.

وكانت تاونسند قد خسرت نهائي زوجي السيدات في أمريكا المفتوحة 2022 وفرنسا المفتوحة 2023 قبل أن تنجح أخيرًا في الفوز بلقبها الأول، بينما أحرزت سينياكوفا اللقب التاسع في منافسات الزوجي بالبطولات الكبرى.

وطغت على تاونسند (28 عامًا)، والتي أصبحت. أمًا في 2021، مشاعرها بعد أن ارتكبت منافساتهما خطأ مزدوجًا على الإرسال منحها وسينياكوفا اللقب.

وقالت تاونسند "يجب أن أقول إنني سعيدة للغاية؛ لأنني تمكن من التعاون مع كاترينا. وأتذكر أنها هزمتني شر هزيمة في ظهوري الأول في نهائي البطولات الكبرى (في أمريكا المفتوحة 2022) لذا، فمن الرائع أن نكون في نفس الفريق هذه المرة. لقد كانا أسبوعين رائعين، ويعني الفوز لي الكثير".

وقد تجد روتليف، التي فازت مع دابروفسكي بلقب أمريكا المفتوحة العام الماضي، بعض العزاء في اعتلائها صدارة تصنيف زوجي السيدات.

وقالت روتليف داخل الملعب "كان هذا النهائي الأول الذي أخوضه في ويمبلدون، لكن آمل ألا يكون الأخير. هناك شيء ما بشأن ويمبلدون يجعل كل مباراة أكثر خصوصية".