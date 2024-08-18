شهدت قضية اللاعب أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر، بعض الكواليس الجديدة قبل ساعات من أولى جلسات محاكمة اللاعب جنائيًا بتهمتي القتل الخطأ وإحراز مخدر الحشيش.

وأُحيلت قضية أحمد فتوح للمحاكمة الجنائية بقرار من النيابة العامة بعد حادث سير تسبب في وفاة فرد تابع للشرطة المصرية فجر الأحد الماضي بطريق الساحل الشمالي.

وأعلن نادي الزمالك أن وفدًا من القلعة البيضاء زار أهل ضحية الحادث لتقديم واجب العزاء.

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وكشفت قناة النهار عن كواليس هذه الجلسة التي جمعت بين أهل السيد الشوبكي ضحية الحادث وعدد من لاعبي الفريق والأعضاء في الأسبوع المقبل، لحسم الأمر ودفع الدية.

وتابعت: "هناك استياء من أسرة المتوفى من مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق ورفضوا استقباله، ولا توجد صحة بالاتفاق على دفع مبلغ 15 مليون جنيه دية".

واختتم: "خلال الاجتماع سوف يُتَّفَق على الدية وإنهاء مختلف الإجراءات، وأهل الضحية رفضوا استقبال أحمد سالم المتحدث الرسمي لتقديم واجب العزاء اليوم، بسبب تصريحاته الأخيرة".

وكان لاعبو الزمالك قد دعموا أحمد فتوح عقب تسجيل هدفي مباراة الفريق ضد بلدية المحلة في الجولة الأخيرة للدوري برفع رقم قميصه "13".

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة للدوري المصري.