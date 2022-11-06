أرتيتا: آرسنال ليس منافسًا لمانشستر سيتي "أفضل فريق في العالم"

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، بالأداء الهائل لفريقه، مشيرًا إلى أنه أظهر نضجه رغم صغر سن لاعبيه خلال انتصاره على تشيلسي، اليوم الأحد، ولكنه رفض الإصرار والتأكيد بشأن منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

واستعاد آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 - صفر على مضيفه تشيلسي، في قمة مباريات المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

ورغم فوز آرسنال في ديربي غرب العاصمة البريطانية على فريق تشيلسي الذي خسر مباراة وحيدة فقط منذ أن تولى مدربه غراهام بوتر القيادة، لم يكن أرتيتا راغبًا في الإصرار على أن فريقه أصبح منافسًا على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأوضح أرتيتا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "نحن في الصدارة، اليوم، لكن في كرة القدم، اليوم وغدًا، مختلفان تمامًا. لذلك دعونا نستمتع حاليًا. انظروا فقط للسنوات الست الماضية، وتابعوا ما فعله مانشستر سيتي. مع أفضل مدير فني في العالم، إنه أفضل فريق كرة قدم في العالم".

وواصل أرتيتا حديثه عن مانشستر سيتي، قائلًا: لقد أظهروا ذلك باستمرار في كل مسابقة. يجب أن نحترم للغاية ذلك. إننا نتحسن كفريق وننافس بشكل أفضل بكثير. ونحقق نتائج جيدة حقًا في الوقت الحالي، لكن الموسم طويل للغاية.

ويدين آرسنال بفضل كبير بتحقيق هذا الفوز للاعبه البرازيلي غابرييل ماغالهايس، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد، ليقود الفريق لحسم (ديربي لندن) لمصلحته، ويحافظ على سجل أرتيتا الخالي من الهزائم على ملعب (ستامفورد بريدج)، حيث لم يخسر في معقل تشيلسي منذ توليه قيادة الفريق الملقب بـ(المدفعجية)، في ديسمبر 2019.

ويمتلك آرسنال أصغر فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمتوسط ​​عمر 24.7 عام (من بين اللاعبين الذين شاركوا في مباريات المسابقة هذا الموسم) مقارنة بـ 27.7 عام لتشيلسي.

وكان المدير الإسباني فخورًا برباطة جأش ونضج فريقه الشاب.

وقال أرتيتا عقب المباراة: "لقد تأثرت حقًا، نحن فريق شاب، لكننا أظهرنا الكثير من النضج ورباطة الجأش، وتحلينا بالكثير من الشجاعة".

وأضاف أرتيتا: "من السهل قول ذلك، ولكن في الواقع من الصعب للغاية القيام به، وأعتقد أن الفتية كانوا رائعين تمامًا".

ونجح آرسنال في احتواء تهديد أصحاب الأرض، الذين افتقروا للتماسك والقدرة على إنهاء الهجمات بفاعلية، طوال التسعين دقيقة.