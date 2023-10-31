على رأسهم رونالدو.. نجوم كبار قاطعوا حفل الكرة الذهبية

وكان كريستيانو رونالدو من بين نجوم كرة القدم الكبار الذين لم يحضروا لرؤية ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية الثامنة، كما لم يتفاعل بأي شكل من الأشكال مع الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغاب أيضًا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي رغم وجود خوان لابورتا رئيس برشلونة لاستلام جائزة أفضل فريق سيدات.

ولم يظهر في الحفل أيضًا كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 ، لكن اللافت كان غياب كيفين دي بروين الذي كان منافسًا حقيقيًّا على الجائزة، إذ احتل المركز الرابع بعد ميسي وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

وتسلم ميسي الجائزة على المسرح من ديفيد بيكهام بعد أن دفع إيرلينغ هالاند إلى المركز الثاني وكيليان مبابي إلى المركز الثالث مع عدم ترشيح رونالدو للمرة الأولى منذ عام 2003 حيث خرج تمامًا من السباق.

وكان دي بروين، الحائز على ثلاثية مانشستر سيتي، هو الاسم الأعلى تصنيفًا الذي لم يقم بالرحلة إلى فرنسا مع فيكتور أوسيمين صاحب المركز الثامن في ترتيب أفضل لاعبي العالم.