قدم تادي بوغاتشار أداءً رائعًا على المرتفعات ليعبر خط النهاية منفردًا ويفوز بالمرحلة 19 من سباق فرنسا للدراجات والتي امتدت مسافة 145 كيلومترًا في جبال الألب من أومبران إلى إيزولا 2000 اليوم الجمعة.

وبهذا يفوز المتسابق السلوفيني بمرحلة للمرة الرابعة في فرنسا هذا العام ويقطع خطوة أخرى نحو الفوز باللقب إذ أحكم قبضته على صدارة الترتيب العام وعزز الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه، يوناس فينغارد وريمكو إيفينبول.

ويبتعد بوغاتشار بفارق تجاوز خمس دقائق أمام فينغارد بينما يفصله عن إيفينبول أكثر من سبع دقائق قبل مرحلتين على نهاية السباق.

وبعدما ابتعد ستة متسابقين بالصدارة، انفرد ماتيو جورجينسون بالمركز الأول لكن وقبل عشرة كيلومترات على خط النهاية، بدا أن ريتشارد كاراباز في طريقه للحاق بالمتسابق الأمريكي ويليه سايمون ييتس.

* بوغاتشار يهاجم

كان بوغاتشار على بعد ثلاث دقائق وشن هجومًا هائلًا قبل أقل من تسعة كيلومترات على خط النهاية، ليترك فينغارد وإيفينبول خلفه.

وفي ظل الصراع بين فينغارد وإيفينبول على المركز الثاني في الترتيب العام، وضع بوغاتشار نصب عينيه اللحاق بجورجينسون بعدما تخطى كاراباز البطل الأولمبي قبل 3.5 كيلومتر وييتس بعد 500 متر.

وأبلى جورجينسون بعدها بلاءً حسنًا في الاحتفاظ بتفوقه قد المستطاع، لكن بوجاتشر تخطاه بسهولة.

وعبر بوغاتشار خط النهاية منفردًا ليرفع قبضته عاليًا ثم رفع أربعًا من أصابعه في إشارة إلى عدد المراحل التي فاز بها في سباق فرنسا هذا العام.

وحل جورجينسون في المركز الثاني متفوقًا على ييتس الذي جاء في المركز الثالث.