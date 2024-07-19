كشف مصدر مقرب من عمر الساعي لاعب الإسماعيلي، عن وجهة اللاعب المقبلة، بعد دخول ناديي الأهلي والزمالك في صراع على اللاعب لضمه.

الزمالك يرغب في ضم الساعي بعد مستواه اللافت في الموسم المقبل بجانب أن اللاعب لديه اهتمام كبير من جانب الأهلي لضمه في الموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن شيكابالا لاعب الزمالك كان كلمة السر وبالفعل نجح في إقناع اللاعب بالتوقيع لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "الساعي كان قريبًا من التوقيع للأهلي ولكن شيكابالا تدخل لتحويل رغبته إلى الزمالك في اللحظات الأخيرة".

وتابع أن الساعي يعشق شيكابالا كلاعب منذ الصغر ويعتبره مثلًا أعلى له وعلى الفور بعد التواصل معه أقنعه بالانضمام للزمالك.

وأضاف أن شيكابالا كان متواجدًا في جلسة توقيع عمر الساعي للزمالك لمدة 4 مواسم في حضور حسين السيد عضو مجلس الإدارة.

وأتم بأن الزمالك أرسل عرضًا رسميًا للإسماعيلي لضم اللاعب وهناك ترحيب ببيعه.

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ويتواجد حاليًا عمر الساعي مع منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

وشارك عمر الساعي صاحب الـ 21 عامًا مع الإسماعيلي خلال 24 مباراة ببطولة الدوري المصري، وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

وتم تصعيد عمر الساعي للفريق الأول في الموسم الماضي من جانب المدير الفني الأسبق للدراويش أحمد حسام (ميدو).

وأعلن عمر الساعي في حوار تليفزيوني مؤخرًا تلقيه عرضًا من رد بول سالزبورغ النمساوي موضحًا أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر.