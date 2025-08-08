الفرق بين المشاهدة المجانية والمدفوعة على قنوات ثمانية

أعلنت شركة ثمانية، الناقل الرسمي لمنافسات بطولات كرة القدم السعودية حتى عام 2031 والتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، إطلاق تطبيق ثمانية وقنواتها الفضائية.

وستبث هذه القنوات مباريات الدوري السعودي وستقدم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والترفيهية.

إطلاق تطبيق وقنوات ثمانية

سيكون تطبيق ثمانية متاحًا للتحميل بدءًا من 13 أغسطس على أنظمة iOS وAndroid، إلى جانب Apple TV وAndroid TV، والشاشات الذكية.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي للقنوات الفضائية في 28 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق دوري روشن السعودي، فيما ستُنقل مباريات السوبر السعودي من 19 إلى 23 أغسطس ضمن مرحلة البث التجريبي.

المشاهدة المجانية

توفر ثمانية بثًا مجانيًا عالي الجودة لجميع مباريات بطولة السوبر السعودي، ودوري روشن، وكأس الملك، ودوري يلو لهذا الموسم، حصريًا عبر تطبيق ثمانية وقنواتها الفضائية على قمري عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى تطبيق جاكو.

ويهدف هذا العرض إلى ضمان وصول المحتوى إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور في السعودية والعالم العربي، دون الحاجة إلى أجهزة استقبال خاصة.

ومع ذلك، تتضمن النسخة المجانية إعلانات أكثر خلال البث.

المشاهدة المدفوعة

في المقابل، أطلقت ثمانية باقات اشتراك مدفوعة تبدأ من 58 ريالًا شهريًا، تقدم تجربة مشاهدة متقدمة تشمل جودة بث عالية تصل إلى 50 إطارًا في الثانية، إلى جانب الاستديو التحليلي، ومكتبة ثمانية الحصرية، وإحصاءات مفصلة للمباريات.

وتشمل المزايا الإضافية أيضًا إمكانية المشاهدة دون إعلانات، والوصول إلى محتوى حصري مثل إعادة المباريات، ولقطات من وراء الكواليس، ومكتبة تضم أرشيف بطولات الدوري السعودي.

كما يتيح الاشتراك مشاهدة البث على جهازين في وقت واحد، ويوفر محتوى متنوعًا يغطي أكثر من 30 اهتمامًا، بما في ذلك برامج رياضية وثقافية وترفيهية.