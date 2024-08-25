كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي لضم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشرت صحيفة "ABola" البرتغالية تقريرًا قالت فيه إن مفاوضي الهلال سيعقدون اجتماعًا مساء اليوم مع وكلاء كانسيلو في العاصمة الفرنسية باريس لإنهاء الصفقة.

ونقلت الصحيفة البرتغالية عن مصادر بأن الهلال السعودي قدم عرضًا يصل إلى 35 مليون يورو لنادي مانشستر سيتي، لشراء بطاقة اللاعب.

وأوضحت: "سيوقع الهلال عقدًا مع كانسيلو يمتد إلى ثلاثة أعوام، براتب إجمالي يصل إلى 70 مليون يورو، والحسم سيكون في باريس".

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ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019، ولكنه أعير في آخر موسم ونصف الموسم إلى كل من بايرن ميونخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5.