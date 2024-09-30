رونالدو يتلقى إشادة استثنائية من أسطورة الكرة السعودية

تلقى البرتغالي، قائد النصر السعودي، إشادة استثنائية من ماجد عبد الله، أسطورة "العالمي" والمنتخب السعودي، بسبب دوره في جذب المتابعين لبطولة دوري روشن للمحترفين.

وعلى هامش معرض الرياض الدولي للكتاب أقيمت ندوة حوارية بعنوان "ليلة الرقم 9"، وشهدت مشاركة نجمي الكرة السعودية الأسبقين ماجد عبد الله وسامي الجابر، أبرز من ارتدى القميص رقم 9 في ملاعب كرة القدم السعودية.

وأشاد ماجد عبد الله، برونالدو، قائلًا إنه يجذب المتابعين من الخارج إلى الدوري السعودي، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن استيائه من قرار زيادة عدد الأجانب إلى 10 لاعبين، ومشاركة 8 منهم في كل مباراة، مشددا على أن ما يحدث يؤثر بالسلب على المنتخب السعودي، وأن اللاعب المحلي مجرد متفرج، ولن يستفيد منهم.

وأضاف: "الدوري السعودي الآن أصبح قوياً جداً ويحتضن مواهب أجنبية بشكل كبير ولكن من ناحية أخرى هذا الجانب يظلم اللاعب المحلي ويضعف مستواه".

وعن الأزمة التي تواجه النصر في مواجهات الهلال، أوضح: "‏الهلال مجموعة تدافع معاً وتهاجم معاً، ولاعبوه لا يعطون مساحة للخصوم، ومن ثم منهجية الهلال هي المجموعة، أما النصر فمن الممكن أن يكون منافساً، لكن لديه مشكلة؛ إذ حينما يهاجم يترك فراغاً خلفه".

وذكرت تقارير أخيرة أن إدارة النصر بدأت في إعداد عرض لتجديد عقد رونالدو، فيما لم يحسم "الدون" موقفه حتى الآن من التجديد أو عدمه.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو الحالى مع النصر السعودي في يونيو 2025.

ويستعد كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم "العالمي" في مواجهة الريان القطري، مساء اليوم الاثنين، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وغاب كريستيانو عن المباراة الأولى للنصر في البطولة أمام الشرطة العراقي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ إذ كان يُعاني من إصابة بعدوى فيروسية أبعدته عن السفر إلى العراق.

ويحل النصر في المرتبة السابعة في جدول الترتيب برصيد نقطة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي، بينما على الجانب الآخر، يقبع نادي الريان في المركز الحادي عشر، وقبل الأخير دون أي نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى من الهلال السعودي (3-1).