نيوكاسل يونايتد ردا على إيزاك: لم نعدك بالرحيل

أصدر نادي نيوكاسل يونايتد بياناً رسمياً رداً على لاعبه السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق.

وأعلن إيزاك غيابه عن حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بسبب موقفه الحالي ورغبته في الرحيل عن صفوف نيوكاسل.

وقال بيان نيوكاسل يونايتد:" نشعر بخيبة أمل بسبب منشور ألكسندر إيزاك على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف:" ردًا على ذلك.. ونؤكد أن إيزاك لا يزال مرتبطًا بعقد مع نيوكاسل يونايتد، وأن أي مسؤول في النادي لم يلتزم بإمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف".

وتابع:" نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، لكننا نتفهم أيضًا أن للاعبين رغباتهم الخاصة، ونستمع إلى آرائهم. وكما أوضحنا لإيزاك وممثليه، يجب علينا دائمًا مراعاة مصالح نيوكاسل يونايتد والفريق وجماهيرنا في جميع القرارات، وقد أوضحنا أن شروط بيع النادي هذا الصيف لم تتحقق ولا نتوقع استيفاء هذه الشروط".

وأتم قائلاً:" هذا فريق كرة قدم فخور بتقاليده العريقة، ونسعى جاهدين للحفاظ على أجواء العائلة. لا يزال أليكس جزءًا من عائلتنا، وسنرحب به مجددًا عندما يكون مستعدًا للانضمام إلى زملائه في الفريق".

وأبدى ليفربول رغبته في ضم ألكسندر إيزاك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.