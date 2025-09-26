تصرف الدوسري يفجّر غضب إنزاغي (فيديو)

حقق الهلال فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

ورغم فوز الهلال إلا أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق العاصمة السعودية الرياض ظهر غاضباً بشدة خلال المباراة.

أحد المشاهد التي فجّرت ثورة غضب إنزاغي تمثلت في تصرف لاعبه ناصر الدوسري خلال مباراة الأخدود.

وفشل الدوسري في إبعاد كرة في وسط الملعب، وهو ما عرَّض الهلال لهجمة معاكسة سريعة كادت تسفر عن الخطورة.

وشوهد إنزاغي وهو في حالة غضب عارمة خارج الخطوط بسبب عدم قدرة الدوسري على إبعاد الخطورة مبكراً، وإيقاف هجمة سريعة للأخدود.

وكان الأخدود قد تقدم بهدف سجله خالد ناري في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ولكن الهلال نجح في التعادل سريعاً عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 قبل أن يحرز هدف التقدم بتوقيع ثيو هيرنانديز في الدقيقة 45+4.

وأحرز ليوناردو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 79 ليعزز انتصار الهلال بالمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر والاتحاد والتعاون.