تجربة جديدة فاشلة.. هل أفلس جوزيه مورينيو "تدريبيا"؟

أقال فريق فنربخشة التركي مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إثر الفشل في بلوغ مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وباستثناء تجربته رفقة بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي حين رحل برغبة منه ودفعت الأندية الراغبة في التعاقد معه مبلغ الشرط الجزائي لناديه، فقد أقيل المدرب الملقب بـ" السبيسيال وان" من تدريب باقي الأندية، تشيلسي مرتين ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر يونايتد وروما وفنربخشة بسبب سوء النتائج والفشل في تحقيق الأهداف أو بسبب غرف الملابس.

ورغم كونه يعتبر من أبرز المدربين في العشرين سنة من القرن الحالي وحقق ألقابا مهمة قارية، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الأوروبي مرتين ودوري المؤتمر الأوروبي مرة وحقق ألقابا مع أغلب الأندية التي دربها باستثناء توتنهام وفنربخشة، لكن الإقالات المتكررة منذ رحيله عن إنتر ميلان صيف 2010 تطرح عدة تساؤلات حول أسلوبه وفشله المتكرر.

انتقادات واسعة

اشتهر المدرب البرتغالي بالتنوع الخططي رغم الانتقادات لأسلوبه الذي ارتكز على الدفاع وغياب الأسلوب الهجومي الواضح والتركيز على أسلوب المرتدات السريعة والخاطفة، لكن عالم التدريب شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة فشل جوزيه مورينيو في متابعتها والتعلم منها.

ولم تعد الأندية الكبرى تضعه ضمن اهتماماتها رغم نجاحه القاري المميز وأصبحت تفضل مدربين شبابا مبدعين في خطط التدريب والبحث عن كرة قدم ممتعة.

ويضاف لأسلوبه التدريبي العقيم حاليا شخصيته المثيرة للجدل دائما وصراعه مع الإعلام والحكام والمدربين وإثارة المشاكل مع الإدارات واللاعبين وتدمير غرف الملابس كما حدث في ريال مدريد ومانشستر يونايتد واللذين انقلبا ضده.

إفلاس المدرب الأوحد والنجم السابق في عالم التدريب حيث كان ينافس الإسباني بيب غوارديولا جعله محط اهتمام أندية صغيرة ترغب في الحفاظ على مكانها ضمن الكبار وتسعى أيضا لاستغلال اسمه وشهرته لإعطاء ناديها إشعاعا أكبر ، لكن رياضيا من الصعب أن يعود جوزيه مورينيو للقمة مجددا.

ويبقى هدفه الوحيد حاليا هو تدريب منتخب بلاده البرتغالي في المستقبل القريب لتحقيق حلمه قبل اعتزال مهنة التدريب بشكل نهائي.