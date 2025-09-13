غضب بعد التبديل.. عبد الرزاق حمدالله يدخل في أول أزمة مع مدرب الشباب (فيديو)

أبدى المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم الشباب السعودي، انزعاجا واضحا عقب استبداله من قبل مدربه في مواجهة الحزم، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

وتدارك الشباب خسارته الأولى المفاجئة أمام الخليج (4-1)، بفوز ثمين على ضيفه الحزم بهدف نظيف، يوم الجمعة، في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وخسر الحزم جهود مدافعه أحمد النخلي بعد حصوله على بطاقة حمراء ليكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33.

واستغل الشباب النقص العددي لضيفه ليتقدم عبر النجم البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 62 من تسديدة يسارية جميلة.

بذلك، حقق الشباب أول 3 نقاط له في الموسم، في حين احتفظ الحزم بنقطة واحدة حققها في الجولة الأولى من تعادله مع ضمك.

وشهدت الدقيقة 86 قيام المدرب باستبدال حمدالله، الذي ظهرت على وجهه علامات الضيق من القرار، إذ قام بتوجيه التحية للمدرب بطريقة فاترة، وخلال منحه أحد أعضاء الجهاز الفني زجاجة مياه قام بإلقائها بعيدا؛ تعبيرا عن سخطه الشديد لخروجه من الملعب رغم تبقي 4 دقائق على النهاية.

وقد تكون هذه اللقطة هي شرارة الأزمة الأولى بين النجم المغربي ومدربه إيمانويل ألغواسيل.

وكان الدولي المغربي قد انتقل إلى الشباب في صيف 2024، قادمًا من الاتحاد، إذ وقع لمدة موسمين مع الفريق العاصمي.

وذكرت تقارير أخيرة أن حمدالله طلب الرحيل عن صفوف الشباب، وخوض تجربة أخرى في الفترة المقبلة.

واستطاع عبد الرزاق حمد الله أن يسجل 24 هدفًا مع الشباب في الموسم الماضي، إذ خرج على سبيل الإعارة لفترة قصيرة إلى الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، قبل العودة من جديد إلى صفوف "الليوث".

ويمتلك حمد الله مسيرة في الملاعب السعودية، سواء مع النصر، ثم الاتحاد، بجانب الشباب والهلال.