تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي للإصابة في أثناء أداء عملية الإحماء، قبل انطلاق لقاء بيراميدز مساء اليوم الاثنين في الجولة 31 للدوري المصري.

واشتكى طاهر من الإصابة ليغادر ملعب المباراة متأثرًا بها، بينما قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إشراك المغربي رضا سليم على حسابه.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، في تصريحات للصحفيين، أن طاهر محمد تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم في أثناء مشاركته في عمليات الإحماء.

ويفتقد الأهلي جهود التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي المنضم لمنتخب مصر الأولمبي أحمد نبيل "كوكا" وكريم الدبيس وحارس المرمى حمزة علاء.

وأثار الجنوب أفريقي فاخري لاكاي لاعب بيراميدز جدلًا واسعًا بعدما التقطته الكاميرات يتناول عقاراً في أثناء خوضه تدريبات الإحماء.

ولم تتضح الرؤية حول العقار الذي تناوله لاعب بيراميدز، بينما لم تصدر أي تعليقات من جانب الجهاز الفني للفريق.

ويتنافس الأهلي مع بيراميدز على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل بيراميدز الصدارة برصيد 68 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني.

وخاض بيراميدز 28 مباراة، بينما لعب الأهلي 25 مباراة في الدوري خلال الموسم الحالي.

وشهد لقاء الدور الأول يوم 12 يوليو الجاري فوز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-2.