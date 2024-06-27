الأخضر الليبي يكشف حقيقة منع طائرته من الإقلاع قبل مواجهة الهلال
كشف نادي الأخضر حقيقة التقارير التي ترددت بشأن منع إقلاع طائرة الفريق من مطار "بنينا" حيث تستعد بعثة النادي للتوجه إلى سرت لمواجهة الهلال، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لحساب المجموعة الأولى.
وستحدد نتيجة المباراة المتأهل الأخير إلى سداسي مرحلة التتويج بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الرياضي الحالي، والمقررة إقامتها في الملاعب الإيطالية بداية من الأول من يوليو المقبل.
وذكرت تقارير متداولة أنه بعد حجز النادي لرحلة خاصة على إحدى الشركات من مطار الأبرق إلى سرت لنقل البعثة، تمّ منع إقلاع الطائرة من مطار بنينا بحجة الأعطال.
ولكن نادي الأخضر الليبي أصدر بيانا رسميا عبر حسابه على "فيسبوك"، جاء فيه: "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن منع الطائرة من الإقلاع، والسبب في عدم إقلاعها هو عطل فني بالطائرة، الفريق الآن متجه إلى ملعب المباراة وسط أجواء أمنية ممتازة".
وقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة بين فريقي الهلال والأخضر، والتي لم تلعب أساسًا عقب صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بإلغاء قرار لجنة الطعون التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم بفوز الهلال 2-0، بعد اعتذار الأخضر عن خوضها؛ بسبب غياب الأمن بملعب بنينا بمدينة بنغازي، إضافة لتعرض بعثته لاعتداءات خلال وجودها هناك.
ولجأ الأخضر الليبي لمحكمة التحكيم الرياضي، والتي بدورها ألغت قرار لجنة الطعون، وقررت الرجوع للقرار الصادر من لجنة المسابقات باتحاد الكرة الليبي بإعادة المباراة بين الهلال والأخضر، بعد مرور أكثر من شهر.
وضمنت 5 أندية التأهل حتى الآن إلى مرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز، وهي الأهلي طرابلس، والنصر، والأهلي بنغازي، والمدينة، والسويحلي، ويتبقى تحديد هوية المترشح السادس الذي سيتم تحديده من خلال نتيجة مباراة الهلال والأخضر، والتي ستقام، غدا الجمعة، في ملعب سرت من دون حضور الجمهور.