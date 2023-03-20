أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)
أشعل فينسيوس جونيور لقاء كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، بعد أن أحرز الهدف الأول لريال مدريد بعد مرور 9 دقائق فقط من بداية المباراة.
ويستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الـ26 للدوري الإسباني.
وفي الدقيقة 9 استلم جونيور الكرة من جهة اليسار، وراوغ أكثر من مدافع، ليلعبها عرضية اصطدمت برأس أراخو مدافع برشلونة وحولت مسارها إلى شباك تيرشتيغن.
ونجح برشلونة في إدراك التعادل أمام ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق سيرجيو روبرتو، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 65 نقطة، وحقق 21 انتصارًا، وتعادل مرتين، وتلقى هزيمتين.
وسجل برشلونة 47 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، وهو صاحب أقوى دفاع بالليغا، ويقود الفريق المدير الفني تشافي هيرنانديز، ويبقى روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق والدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن البارسا، وحقق 17 فوزًا، و5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم.
وسجل ريال مدريد 50 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم بالليغا، واستقبل 19 هدفًا، ويقود الفريق المدير الفني كارلو أنشيلوتي، ويبقى هداف الفريق كريم بنزيما برصيد 11 هدفًا في الليغا.