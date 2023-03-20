أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 65 نقطة، وحقق 21 انتصارًا، وتعادل مرتين، وتلقى هزيمتين.

وسجل برشلونة 47 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، وهو صاحب أقوى دفاع بالليغا، ويقود الفريق المدير الفني تشافي هيرنانديز، ويبقى روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق والدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن البارسا، وحقق 17 فوزًا، و5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم.

وسجل ريال مدريد 50 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم بالليغا، واستقبل 19 هدفًا، ويقود الفريق المدير الفني كارلو أنشيلوتي، ويبقى هداف الفريق كريم بنزيما برصيد 11 هدفًا في الليغا.