كلوب: بيليه أظهر أن أشهر رجل على الكوكب يمكن أن يكون متواضعًا
يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يمكن للاعب أن يكون أعظم من بيليه، لكن أكثر ما أذهله هو تواضع نجم كرة القدم البرازيلي الراحل رغم أنه أحد أكثر الناس شعبية على هذا الكوكب.
وتوفي بيليه، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، ونعى الناس من جميع مجالات الحياة اللاعب الراحل والوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات.
وقال كلوب إنه لم يكن يمتلك حتى "0.01%" من مهارات بيليه، ووصف كيف حصل على قميص منتخب البرازيل رقم 10 موقَّع من أسطورة البرازيل في عيد ميلاده عندما التقى المهاجم السابق والألماني العظيم فرانز بيكنباور في كأس العالم 2006.
وقال كلوب: "أيًا كان ما سيقوله لي أي شخص في المستقبل، فإن بيليه كان الأفضل، ولن أنسى ذلك".
"كلاهما أظهر (بيليه وبيكنباور) لي أنه إذا كنت الشخص الأكثر شهرة على هذا الكوكب، فلا يزال بإمكانك أن تكون رجلًا عاديًا تمامًا، هذا أكثر ما أحبه وما تعلمته كدرس، وهذا شيء لن أنساه أبدًا".
وستُكرم البطولات المحلية في جميع أنحاء العالم بيليه خلال مباريات الأسبوع الحالي.
وقال الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأسترالي إن الجماهير ستقف دقيقة للتصفيق قبل المباريات، بينما قال الدوري الإسباني والإيطالي إنهما سيلتزمان الصمت لمدة دقيقة قبل المباريات.
كما سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز شارات سوداء حدادًا على رحيل بيليه.
التعاطف مع فايس
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه متعاطف مع مدافع ليستر سيتي فاوت فايس الذي واجه كابوسا بعدما سجل هدفين بالخطأ في مرماه ليمنح فريق أنفيلد الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز الليلة الماضية.
وأخطأ قلب الدفاع البلجيكي في إبعاد الكرة ليرسلها أعلى رأس حارسه ويمنح ليفربول هدف التعادل، قبل أن يهز شباك فريقه مرة أخرى بهدف مضحك قبل نهاية الشوط الأول عندما أخطأ لتصطدم الكرة بالقائم وتسكن الشباك.
هذان الهدفان ألحقا بليستر سيتي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري على الرغم من تقدمه على ملعب أنفيلد في الدقيقة الرابعة.
وقال كلوب: "مررت بهذا مرة واحدة في مسيرتي عندما سجل لاعب هدفين في مرماه وأشعر به حقا.
وأضاف "كان سيئ الحظ في الهدف الأول. كيف يمكن أن يكون غير محظوظ أكثر؟ ثم الثاني، إذا لعبت كرة القدم تنطلق بأقصى سرعة، تتوقع أن تدخل الكرة المرمى. هذا ما يخبرك به عقلك وعندما تصطدم بالقائم لا يمكنك الرد".
وأوضح المدرب الألماني "بالطبع أشعر بالتعاطف، هناك مساحة لذلك ولكن كل ما أقوله الآن لن يغير من الأمر شيئا. لكن اللاعب سيتخطى هذا وسيساعده مدربه بريندان (رودجرز) وسيكون كل شيء على ما يرام".
وظل ليستر سيتي في المركز الـ13 بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط بعد أن خسر المباراة العاشرة في الدوري هذا الموسم.
لكن المدرب رودجرز رفض إلقاء اللوم على فايس، قائلا إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما كان بعيدا عن المباريات ولم يشارك في دقيقة واحدة في كأس العالم في قطر.
وقال رودجرز: "عندما كان معنا قبل كأس العالم كان بارعا للغاية. عادة ما يتخذ القرارات الصحيحة. كان الأمر غريبا ومؤسفا مع القرار الثاني أيضا.
"لقد شارك في كأس العالم لكنه لم يلعب دقيقة واحدة، لذلك قد يستغرق الأمر بضع مباريات لاستعادة مستواه. لقد أظهر المستوى الذي يمكنه الوصول إليه. الليلة كانت مؤسفة له لكنني اعتقدت أنه رد ببراعة في الشوط الثاني".