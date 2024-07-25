حاول علي لاجامي، نجم النصر السعودي، تعليم زميله البرتغالي أوتافيو بعض الكلمات العربية خلال تواجدهما في المعسكر الإعدادي للفريق المقام في البرتغال.

ويستعد "العالمي" لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، من خلال معسكره في البرتغال، الذي خاض فيه بضع مباريات.

ويظهر لاجامي في الفيديو الذي نشره حساب "STC" الرسمي على منصة "إكس"، والذي ينقل مباريات الفريق الودية عبر التطبيق الخاص به، وهو يطلب من أوتافيو ترديد بعض الكلمات باللغة العربية، مثل "تابع مباريات النصر على STC"، قبل أن يشعر النجم البرتغالي بالحرج، ويردد بالإنجليزية "مستحيل"، لكن لاجامي أصر على أنه يقولها بشكل صحيح ليكمل بالفعل الجملة حتى نهايتها.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، وخاض مع "العالمي" 43 مباراة، واستطاع هز الشباك 11 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وكان النصر خسر وديا أمام بورتيمونينسي البرتغالي، بهدف دون رد، مساء الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل لبورتيمونينسي هدفه الوحيد، هيليو فاريا، في الدقيقة الـ93.

وتعد مواجهة بورتيمونينسي رابع التجارب الودية للنصر، في معسكره الخارجي الحالي بالبرتغال، حيث تعادل مع لوليتانو 1-1، ثم فاز على ماريتيمو 1-0، قبل أن يتعادل مع فارينزي بهدف لمثله.

وسيخوض النصر مباراته المقبلة أمام بورتو، يوم الأحد، قبل اختتام المعسكر الثلاثاء أمام لوسيتانو البرتغالي، وبالتالي التوجه إلى إسبانيا لخوض مواجهتين هناك.