أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين المدافع السابق للمنتخب الأول آشلي كول مدربا مساعدا جديدا للمدرب الأول المؤقت لي كارسلي.

وشارك أشلي كول، الذي حمل قميص إنجلترا في 107 مباراة بين عامي 2001 و2014، في نهائيات كأس العالم أعوام 2002 و2006 و2010 وفي بطولة أوروبا عامي 2004 و2012.

وكشف الاتحاد الإنجليزي بالتوازي مع ذلك أن جوليون ليسكوت زميل أشلي كول السابق في منتخب إنجلترا سينضم بدوره إلى الطاقم المساعد لكارسلي، فضلا عن تيم ديتمر مدربا للحراس بشكل مؤقت.

وعمل كول وليسكوت إلى جانب لي كارسلي في منتخب دون 21 عاما الذي أحرز بطولة أوروبا للأمم 2023.

ولعب أشلي كول (43 عاما) مع أرسنال منذ بداياته الكروية في الفئات الشابة، قبل أن يرتقي للفريق الأول ويشارك معه في نحو 230 مباراة بين عامي 1999 و2006.

وتولى كارسلي مهمة تدريب المنتخب الإنجليزي الأول مؤقتا في التاسع من أغسطس الحالي قبل انطلاق دوري الأمم الأوروبية إثر قرار غاريث ساوثجيت بالاستقالة.

ويسافر المنتخب الذي خاض نهائي بطولة 2024 وخسر اللقب أمام إسبانيا، إلى أيرلندا في السابع من سبتمبر أيلول المقبل قبل أن يستضيف فنلندا بعد ثلاثة أيام وذلك لحساب الجولتين الأولى والثانية من دوري الأمم الأوروبية.