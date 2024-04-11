إنريكي يتوعد برشلونة بتصريحات نارية

ولا يزال باريس سان جيرمان يبحث عن لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وفرط في تقدمه 2-1 نهاية الشوط الثاني أمس الأربعاء أمام برشلونة الذي استغل الفرص التي أتيحت له وحصل على أفضلية ضئيلة في مباراة الإياب في إسبانيا.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن كل الهزائم مؤلمة ومزعجة، لكنني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة أمام فريق قوي للغاية".

وأضاف: "سنغير الأشياء التي لم تنجح خلال المباراة، علينا دائما أن نقدر ما تعنيه مباراة بهذا الحجم. سنذهب إلى برشلونة برغبة كبيرة. إنها وجهة نظر إيجابية ونعتقد أننا قادرون على الفوز هناك. ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا.. أنا أثق في فريقي".