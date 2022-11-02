دوري أبطال أوروبا: بورتو يفوز على أتلتيكو مدريد ويحرمه من اللعب في الدوري الأوروبي
أنهى بورتو المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الصدارة بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد 2-1 في بورتو، اليوم الثلاثاء، ليحرم الفريق الإسباني حتى من اللعب في الدوري الأوروبي.
وكان بورتو قد ضمن تأهله لدور الـ16 لكنه أنهى دور المجموعات متصدرًا برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام كلوب بروج، الذي تأهل هو الآخر للدور الثاني.
وحل أتلتيكو رابعًا ليخفق في التأهل حتى للدور المؤهل للدوري الأوروبي.
وتقدم بورتو في الدقيقة الخامسة عندما هز مهدي طارمي الشباك مستغلًا عرضية من إيفانيلسون، مسجلًا هدفه الخامس بدوري الأبطال هذا الموسم.
وضاعف لاعب الوسط ستيفن أوستاكيو تقدم فريقه في الدقيقة 24 بعد انطلاقة من جالينو الذي لعب كرة عرضية إلى داخل الصندوق استغلها اللاعب الكندي.
وهزَّ أنطوان غريزمان الشباك في الدقيقة 68 لكن الحكم كان قد احتسب مخالفة ارتكبها رودريجو دي بول على جالينو في بناء الهجمة، بينما أنقذ ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو تسديدة من أنخيل كوريا بعدها بست دقائق.
وأحرز إيفان ماركانو مدافع بورتو هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن بورتو تمكن من الخروج بالنقاط الثلاث.
كما أنهى كلوب بروغ مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المركز الثاني بعدما أخفق في الفوز على باير ليفركوزن اليوم الثلاثاء حيث تعادلا دون أهداف في آخر مباراة بالمجموعة الثانية
وكان بروغ تأهل بالفعل إلى دور الستة عشر المقرر في فبراير شباط بعد أول أربع مباريات له بعد ظهوره كحصان أسود في دور المجموعات.
لكن الخسارة 4-صفر على أرضه أمام بورتو الأسبوع الماضي والتعادل على ملعب باي أرينا اليوم الثلاثاء تعني أنه سينهي المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات متأخرا بنقطة واحدة خلف بورتو.
واحتل ليفركوزن المركز الثالث ليحجز مكانا في الدوري الأوروبي متقدما على أتلتيكو متذيل الترتيب بفضل المواجهات المباشرة مع النادي الإسباني بعد أن أنهى الفريقان دور المجموعات برصيد خمس نقاط.