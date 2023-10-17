ريال مدريد ضد أتلتيكو.. الكشف عن مباريات كأس السوبر الإسباني
كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على مواعيد مباريات كأس السوبر المحلي الذي يقام مطلع العام المقبل.
وتحتضن المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني، هذا العام، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي.
ويشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني 2024 كل من: برشلونة (بطل الدوري الإسباني)، وريال مدريد (حامل لقب كأس ملك إسبانيا ووصيف الدوري)، وأوساسونا وصيف الكأس، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الليغا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، اليوم الثلاثاء، فإن النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني ستقام خلال الفترة بين 10 و14 يناير المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع أوساسونا في نصف النهائي، يوم 10 يناير، وفي اليوم التالي يقام ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في نصف النهائي الآخر.
ويلعب الفريقان الفائزان مباراة النهائي يوم 14 يناير.