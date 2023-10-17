ريال مدريد ضد أتلتيكو.. الكشف عن مباريات كأس السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على مواعيد مباريات كأس السوبر المحلي الذي يقام مطلع العام المقبل.

وتحتضن المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني، هذا العام، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي.