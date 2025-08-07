موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 رسميا

ستُقام حفلة توزيع جائزة الكرة الذهبية السنوية هذا العام وسط أجواء من الترقب الكبير والحماسة المتزايدة، في وقت تتصاعد فيه الإثارة مع اقتراب مجلة "فرانس فوتبول" من الإعلان عن المرشحين لجوائز أفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال العام الماضي.

ومع طيّ صفحة حقبة الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بدأ المشجعون في التفاعل مع مستوى جديد من التوقعات، خاصة مع بروز أسماء جديدة على الساحة، ومن المرتقب أن تشهد هذه النسخة تتويج لاعب جديد بالجائزة، وسط ترشيحات قوية بالمنافسة بين النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، ولامين يامال، نجم برشلونة.

وتستعد "فرانس فوتبول"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للإعلان عن قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، بخلاف جوائز أخرى، وذلك اليوم الخميس الـ7 من أغسطس، بحسب ما أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

كان نجم فريق مانشستر سيتي، رودري، هو الفائز بالنسخة السابقة من جائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، بعد مفاجأة غير متوقعة، حيث كان فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، هو المرشح الأبرز للتتويج بها.

ويُعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هو النجم الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية، برصيد 8 مرات، ويليه كريستيانو رونالدو 5 مرات.

ولا يقتصر إعلان اليوم على الكشف عن المرشحين الثلاثين في جائزة الكرة الذهبية، ولكن هناك جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، والتي توج بها لامين يامال نجم برشلونة، في 2024.

وهناك أيضًا جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، والتي نالها إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، بخلاف جائزة أفضل مدرب في العالم، والتي فاز بها المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.

إلى جانب هذا، هناك جائزة الكرة الذهبية للسيدات، أفضل مدرب للسيدات، أفضل نادٍ في العالم رجال وسيدات، في حين أن حفل إعلان الجوائز خلال سبتمبر سيتضمن الكشف عن الفائز بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العام.

وسيتم إقامة مراسم حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين الـ22 من سبتمبر 2025 على مسرح "شاتليه" في باريس.

وقررت فرانس فوتبول هذا العام الكشف عن المرشحين لكل جائزة اليوم الـ7 من أغسطس في وقت محدد، على النحو الآتي:

المرشحات الخمس لجائزة كوبا لأفضل لاعبة شابة في العالم: 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

المرشحون العشرة لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم: 1:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

المرشحات الخمس لجائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى في العالم: 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

المرشحون العشرة لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم: 2:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

المرشحات الخمس لجائزة كرويف لأفضل مدربة في العالم: 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

المرشحون العشرة لجائزة كرويف لأفضل مدرب في العالم: 2:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

المرشحون الخمسة لجائزة أفضل نادي سيدات في العالم: 3 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

المرشحون الخمسة لجائزة أفضل نادي رجال في العالم: 3:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

بدء الكشف عن المرشحات الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم: 4 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

بدء الكشف عن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.