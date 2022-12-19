ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي دبي ينتزع الصدارة بتجاوز الوصل.. وفوز درامي للجزيرة على البطائح (فيديو)

حقق شباب الأهلي دبي فوزا مثيرا على مضيفه الوصل اليوم الإثنين لحساب الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، كما تغلب الجزيرة 4/2 على البطائح.

وكان الوصل البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع جيلبيرتو أوليفيرا في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس بعد كرة عرضية من سالم جمعة العزيزي.