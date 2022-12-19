ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي دبي ينتزع الصدارة بتجاوز الوصل.. وفوز درامي للجزيرة على البطائح (فيديو)
حقق شباب الأهلي دبي فوزا مثيرا على مضيفه الوصل اليوم الإثنين لحساب الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، كما تغلب الجزيرة 4/2 على البطائح.
وكان الوصل البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع جيلبيرتو أوليفيرا في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس بعد كرة عرضية من سالم جمعة العزيزي.
وعادل يوسف جابر لشباب الأهلي دبي في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس أيضا بعد كرة حرة ثابتة لعبها عزيزجون جانييف.
وتقدم إيغور جيسوس لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 20 بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 25 نقطة في الصدارة، وقد حقق الفوز الثامن مقابل تعادل وخسارتين ويتقدم بـ3 نقاط على الوحدة الثاني الذي لعب 10 مباريات.
أما الوصل فقد تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثالث، وقد خسر للمرة الثانية وتعادل 3 مرات وفاز 6 مرات، ويتقدم بنقطة عن الشارقة الرابع الذي لعب مباراة أقل.
كما حقق الجزيرة فوزا دراميا بنتيجة 4/2 على البطائح.
وسجل علي أحمد مبخوت هدفين للجزيرة في الدقيقتين 5 و23 وجاء الثاني من ضربة جزاء، وقلص أناتول أبانغ النتيجة للبطائح في الدقيقة 30، لكن خلفان مبارك الرازي أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل هدفًا للجزيرة في الدقيقة 45+1.
وسجل أناتول أبانغ هدفًا ثانيًا له وللبطائح في الدقيقة 72 لكن زايد عبدالله العامري وقع على رابع أهداف الجزيرة في الدقيقة 90+5.
ورفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس وقد فاز 6 مرات وتعادل مرتين وخسر في 3 مباريات، ويملك البطائح 12 نقطة في المركز التاسع.
وفي وقت سابق تغلب دبا الفجيرة 1/0 على النصر سجله إبراهيم سعيد اليعقوبي في الدقيقة 16، كما تغلب عجمان على الظفرة 1/0 سجله فراس بالعربي في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.