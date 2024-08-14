الأهلي يكلف وسام أبو علي بـ"ملف خطير"

طلب النادي الأهلي المصري من وسام أبو علي، مهاجم الفريق، القيام بمهمة جديدة داخل الفريق من خلال ترشيح عدد من اللاعبين المميزين من فلسطين لتدعيم الفريق بهم خلال الموسم المقبل.

ويرتبط وسام أبو علي بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028، حيث انضم للفريق في يناير الماضي، وأظهر اللاعب صاحب الـ25 عاما بصماته سريعا، وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر وأيضا لقب الدوري المصري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مسؤولي النادي طلبوا من وسام أبو علي ترشيح عدد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم.

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وأضاف المصدر: "وسام أبو علي رشح بالفعل ثنائي في خط الهجوم، وينتظر النادي عرض اسميهما على مارسيل كولر، المدير الفني للفريق".

وتابع: "الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي أو عربي، خاصة وأن كولر لم يلفت نظره أي من المهاجمين الحاليين في بطولة الدوري المصري".

وأتم: "الفترة المقبلة سيشهد ملف ضم المهاجم تطوراً كبيراً لإنهاء الأمور على نحو رسمي استعدادا للموسم المقبل".

ويتصدر وسام أبو علي قائمة هدافي الدوري المصري للموسم الحالي برصيد 18 هدفا بفارق هدف واحد عن ماييلي، مهاجم بيراميدز، والذي يتبقى له مواجهة بيراميدز والداخلية، وحال تسجيل هدف يتساوى مع وسام أبو علي أو ربما يتخطاه في حال تسجيل أكثر من هدف.

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وتتبقى للنادي الأهلي مباراتان أمام إنبي ومودرن سبورت؛ ومن ثم ينهي بطولة الدوري بشكل كامل.

وأصبح وسام أبو على أكثر لاعب محترف في تاريخ الدوري المصري تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالمسابقة (18 هدفا).

وعادل أبو علي الرقم القياسي الذي كان يملكه المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، خلال السنوات الأخيرة، بعد تسجيل 18 هدفا في موسم 2017-2018، ولكن في 30 مباراة.