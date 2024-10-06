عمر مرموش يحرج رضا عبد العال (فيديو)

تسبب تألق عمر مرموش، نجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، في حرج كبير للمحلل الشهير رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضا عبد العال في أثناء ظهوره بقناة MBC MASR وهو ينتقد انضمام مرموش إلى منتخب مصر.

وقال عبد العال: "ما الإنجاز الذي يفعله مرموش في الدوري الألماني؟ أقسم بالله أحمد مدبولي أفضل من عمر مرموش 100 مرة" إشارة إلى لاعب الزمالك الأسبق أحمد مدبولي الذي ينشط حاليًا في صفوف نادي البنك الأهلي.

وأصبح اسم رضا عبد العال رائجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألق مرموش في مباراة فريقه أينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الأحد، أمام بايرن ميونخ، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

وسجل مرموش هدفين، معززًا صدارته لترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، بفارق 3 أهداف عن هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وانتشرت تعليقات عبر موقع إكس تهاجم بشدة رضا عبد العال، بسبب رأيه السابق في عمر مرموش.

وسخر العديد من المتابعين من تصريحات رضا عبد العال، بعد التألق الكبير لمرموش وارتباط اسمه بالرحيل للدوري الإنجليزي.