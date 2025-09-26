مصطفى حجي: ما حدث فضيحة.. لو كان حكيمي إسبانيًا لفاز بالكرة الذهبية

كتب: نور الدين ميفراني

انتقد مصطفى حجي أحد أساطير كرة القدم المغربية ترتيب الكرة الذهبية للعام 2025 وحصول النجم المغربي أشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي على المركز السادس في ترتيب الجائزة التي توج بها زميله في باريس سان جيرمان النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

ولعب مصطفى حجي للمنتخب المغربي ما بين 1993 و2002 وتوج بالكرة الذهبية الإفريقية سنة 1998 لأفضل لاعب إفريقي، وهو آخر مغربي ينال هذه الجائزة والرابع بعد الراحل أحمد فرس وبادو الزاكي ومحمد التيمومي.

وقال مصطفى حجي لموقع "أفريك فو": "اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية هو جورج وياه وهو ما يجعلني أطرح على نفسي تساؤلا حول أسباب التمييز ضد اللاعب الإفريقي، بصراحة الأمر يفوق فهمي".

وأضاف: "عثمان ديمبلي يستحق الكرة الذهبية، لكن رؤية أشرف حكيمي في المركز السادس فضيحة وغير مقبولة".

وأكد الدولي المغربي السابق ومساعد مدرب المنتخب المغربي سابقا أنه لا يدافع عن حكيمي لكونه ابن بلده وقال: "لا أدافع عن حكيمي لكوني مغربيًا ولكونه ابن بلدي، بل بصفتي لاعبا سابقا ومتابعا لكرة القدم. الأشخاص الذين يصوتون في الكرة الذهبية لا يشاهدون كرة القدم نفسها التي نشاهدها".

وتابع مصطفى حجي: "حكيمي سجل في ربع النهائي ونصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا. ابتكر مركزا جديدا بين الظهير والجناح، ماذا بإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك؟".

واعتبر نجم المنتخب المغربي السابق الذي لعب لأندية فرنسية وإسبانية وإنجليزية وعربية أن المركز المستحق لأشرف حكيمي هو الثاني على الأقل.

وقال: "كان على الأقل يصنف في المركز الثاني ولو كنت أصوت لوضعته أولا، لو كان حكيمي يلعب لمنتخب أوروبي أو منتخب إسبانيا لكان متوجًا بالكرة الذهبية أو ثانيا، لكن في الأخير اللاعب الإفريقي هو من يدفع الثمن".