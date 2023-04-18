سيموني إنزاغي للصحفيين: انتقدوني بدلا من اللاعبين

ولم ينتصر إنتر في آخر خمس مباريات بالدوري المحلي وخسر أربعًا منها ليبتعد عن المربع الذهبي بفارق نقطتين خلف ميلان رابع الترتيب، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية إقالة إنزاغي.

لكن الفريق الإيطالي يبلي بلاء حسنا في دوري الأبطال، حيث تأهل إلى أدوار خروج المغلوب على حساب برشلونة متصدر الدوري الإسباني قبل الإطاحة ببورتو البرتغالي في دور الستة عشر.

ويخوض إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا غدا الأربعاء في ملعب سان سيرو وهو في وضع جيد بعد فوزه 2-صفر خارج أرضه في مباراة الذهاب.

وبات إنتر قريبا من التأهل لقبل النهائي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب العام 2010.