المواعيد والغيابات.. كل ما تريد معرفته عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك
أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة مرتقبة بين برشلونة البطل التاريخي للمسابقة ومنافسه التقليدي ريال مدريد، في حين سيلعب أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الثاني.
وستكون مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا من ذهاب وإياب ما يعني أن ريال مدريد وبرشلونة سيلعبان 5 مرات الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري الإسباني ومرتين في كأس ملك إسبانيا ومرة في كأس السوبر الإسباني.
وفي المواجهة الأولى لليغا فاز ريال مدريد على ملعبه 2/1، في حين فاز برشلونة 3/1 قبل أيام في نهائي كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض.
وسيلعب برشلونة وريال مدريد ثلاث مباريات كلاسيكو خلال 35 يومًا فقط.
وستُلعب مباراة الذهاب من نصف النهائي في 1 مارس على سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، في حين من المقرر أن تقام مباراة الإياب في 5 أبريل على الكامب نو.
أما مباراة الدوري فمن المقرر أن تقام يوم 18 مارس على الكامب نو أيضا.
وسبق أن أشارت صحيفة "سبورت" إلى إمكانية تأجيل مباراة نصف النهائي بين برشلونة وريال مدريد في الذهاب لأنها تتعارض مع مشاركة الملكي في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في المغرب.
وفي الوقت الحالي يفتقد ريال مدريد للإصابة خدمات ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني وكلاهما غاب عن كلاسيكو الرياض في نهائي كأس السوبر الإسباني.
كما يغيب للسبب ذاته داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز.
وفي برشلونة فسيقتصر الغياب على الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تعرض للإصابة أمام جيرونا وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه سيغيب بين 5 و6 أسابيع.
مواجهة تاريخية
ووفقا لصحيفة "سبورت" فقد التقى برشلونة وريال مدريد 35 مرة في كأس ملك إسبانيا، حقق فيها برشلونة 15 فوزا، مقابل 12 فوزا لريال مدريد، في حين 8 مباريات بالتعادل.
وسيلتقي برشلونة وريال مدريد للمرة الثامنة في نصف نهائي المسابقة، وتأهل البلوغرانا للنهائي في ثلاث مناسبات مقابل أربع مرات تأهل فيها ريال مدريد للنهائي.
وآخر مرة التقى فيها برشلونة وريال مدريد في الكأس كانت في نصف نهائي موسم 2018/2019، حيث تعادلا 1/1 في الذهاب، وفاز برشلونة 3/0 في الإياب.