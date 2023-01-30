المواعيد والغيابات.. كل ما تريد معرفته عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة مرتقبة بين برشلونة البطل التاريخي للمسابقة ومنافسه التقليدي ريال مدريد، في حين سيلعب أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الثاني.

وستكون مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا من ذهاب وإياب ما يعني أن ريال مدريد وبرشلونة سيلعبان 5 مرات الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري الإسباني ومرتين في كأس ملك إسبانيا ومرة في كأس السوبر الإسباني.