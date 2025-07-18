الاتحاد المصري ينقذ صفقة الزمالك الجديدة

أنقذ الاتحاد المصري لكرة القدم صفقة الزمالك الجديدة بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء على ضم اللاعب المغربي عبد الحميد معالي جناح أيمن اتحاد طنجة الصاعد.

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ودار جدل واسع حول قانونية قيد اللاعب المغربي المولود في مارس 2006 تحت السن في ظل صدور تعليمات القيد الخاصة بالدوري المصري في الموسم الجديد والتي تسمح للأندية بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

وحدد الاتحاد المصري المراحل السنية لمسابقات مواليد 2007 و2009 و2011 و2012 بينما استحدث الاتحاد مسابقة لمواليد 2005.

وحسم الاتحاد المصري الجدل بعدما أكد الدكتور مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يبدأ من قائمة الفريق الثاني من مواليد 2005 وهي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد بهدف الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين.

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وأضاف عزّام في بيان رسمي أن عدداً من الأندية قامت بالفعل بتسجيل عدد من اللاعبين الأجانب في هذه المرحلة العمرية.

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وتسمح لوائح الدوري المصري بقيد 5 لاعبين أجانب فوق السن بجانب 3 أجانب تحت السن.

ويحق للزمالك قيد اللاعب المغربي تحت السن بحسب بيان الاتحاد المصري..