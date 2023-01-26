القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي

وتشهد البطولة مباراتين في الدور قبل النهائي، غدًا، في الرياض، على أن يلتقي الفائز في المباراتين في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، في استاد الملك فهد الدولي.

ويشارك الهلال في النسخة الحالية بعد فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما خسر نهائي الكأس من الفيحاء الذي يشارك بعد الفوز بالبطولة.

وسيشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي، الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.