القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي
تنطلق، غدًا الخميس، مباريات كأس السوبر السعودي لكرة القدم في ثوب جديد، بمشاركة 4 أندية لأول مرة، هي: النصر، والهلال، والاتحاد، والفيحاء.
وتشهد البطولة مباراتين في الدور قبل النهائي، غدًا، في الرياض، على أن يلتقي الفائز في المباراتين في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، في استاد الملك فهد الدولي.
ويشارك الهلال في النسخة الحالية بعد فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما خسر نهائي الكأس من الفيحاء الذي يشارك بعد الفوز بالبطولة.
وسيشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي، الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.
ديربي مثير بين النصر والاتحاد
ويسعى النصر إلى الفوز بلقبه الأول بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو عندما يلتقي مع الاتحاد، بينما يواجه الهلال حامل اللقب الفيحاء في المباراة الأخرى في قبل النهائي.
وقال مدرب النصر، الفرنسي رودي غارسيا، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة قبل النهائي: "الاتحاد منافس قوي لنا في الدوري الذي نتصدره حاليًا، وهو ما يعني صعوبة مواجهة يوم غد".
فيما قال مدرب الاتحاد نونو إسبريتو سانتو: "نخوض مباراة مهمة من أجل المنافسة على أول ألقاب الموسم، وبالتأكيد الجميع جاهز لهذه المباراة".
موعد مباراة النصر والاتحاد
تنطلق مباراة النصر والاتحاد، يوم الخميس 26 يناير/ كانون الثاني 2023، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، وتنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
حامل اللقب أمام الفيحاء
ويدخل الهلال حامل اللقب مواجهة الفيحاء بعد عودته للانتصارات في آخر مباراتين بالدوري بفوزه 2-0 على العدالة و2-1 على أبها.
وقال مدرب الفيحاء فوك رازوفيتش: "استعداداتنا لم تتغير عن السابق، وأمامنا مباراتان من أجل اللقب لكن التركيز على مباراة يوم غد".
وخسر الفيحاء مباراته الأخيرة بالدوري 0-3 أمام الاتحاد، ويأمل في العودة للانتصارات أمام الهلال غدًا.
موعد مباراة الهلال والفيحاء
تنطلق مباراة الهلال ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الخميس 26 يناير/ كانون الثاني 2023، في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية،
القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي
تُذاع مباريات بطولة كأس السوبر السعودي 2023؛ سواءً بنصف النهائي أو النهائي، عبر قنوات SSC السعودية.
وسيتم بث المباريات مجانًا بتقنية "SD"، وستذاع للمشاهدة بتقنية "HD" عن طريق الاشتراك.