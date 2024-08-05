أعلن نادي الدرعية، الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي، تعاقده رسميًا مع المالي موسى ماريغا، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ونشر نادي الدرعية فيديو يعلن من خلاله ضم ماريغا بشكل رسمي، فيما كشفت تقارير سابقة أن اللاعب سينضم للفريق لمدة موسمين مقبلين.

ويعد نادي الدرعية، هي الوجهة الثانية للاعب المالي في الملاعب السعودية، إذ سبق له اللعب في صفوف الهلال صيف 2021 وبقي معه حتى الموسم قبل الماضي.

وحقق اللاعب المالي خلال الموسمين اللذين خاضهما مع "الزعيم" 4 بطولات، وهي دوري أبطال آسيا ودوري روشن السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

ولعب ماريغا مع الهلال السعودي 75 مباراة بالبطولات كلها، وسجل خلالها 25 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة، قبل الانتقال في الصيف الماضي إلى الشارقة الإماراتي، قبل رحيله مع نهاية عقده.

وشارك صاحب الـ33 عامًا في الموسم الماضي مع الشارقة بـ31 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين.

ويلعب الدرعية في دوري الدرجة الثانية السعودي، واحتل المركز الثاني في مجموعته الموسم الماضي قبل أن يخسر المواجهة الفاصلة على الصعود إلى الدرجة الأولى.