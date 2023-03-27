سابقة تاريخية.. أندية أمريكية تقترح الاشتراك في دفع راتب ميسي
فكر إنتر ميامي في بعض الخيارات الخيالية وغير الواقعية للتعاقد مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بطلة العالم ومهاجم باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب القيود المفروضة على الرواتب في الدوري الأمريكي للمحترفين.
ولا يملك إنتر ميامي القدرة على التعاقد مع ميسي في ظل القيود المفروضة على أندية الدوري ومنها عدم منح رواتب عالية. إذ لا تتجاوز الرواتب السنوية للاعبين بين ثلاثة إلى ستة ملايين يورو في الموسم الواحد
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن إنتر ميامي فكر في كل شيء ، لكن لا شيء يناسبه. حتى أنه أثار بعض الخيارات الخيالية من أجل ضم ميسي دون أن يخسر الكثير من المال.
ويبدو أن الخيار الأمريكي كان بعيدا حتى قرر الدوري الأمريكي للمحترفين أن الأمر يستحق تحركا مشتركا. وفي اجتماع حديث بين مالكي الأندية عقد قبل حوالي ستة أسابيع، تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة التنافس على ميسي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لمواصلة مسيرته في الولايات المتحدة. والصيغة المختارة فريدة من نوعها، كيف يمكنها توقيع بطل العالم الحالي.
قررت أندية الدوري الأمريكي للمحترفين أن الجميع سيدفعون جزءًا من راتب ميسي حتى يتمكن من اللعب في الدوري الأمريكي. يدفع الجميع جزءًا من الراتب على أن يقرر ليو النادي الذي سيلعب له: إذا كان يريد أن يفعل ذلك في ميامي، أو إذا أراد الذهاب إلى لوس أنجليس أو إذا كان يفضل العيش في نيويورك.
بالمعنى التجاري الصارم، الأندية ستدفع مقابل لاعب لن يلعب في صفوفها، لكن وجوده سيؤدي إلى زيادة في بيع حقوق البث التلفزيوني الذي سيفيد الجميع وسيتم توزيع عوائده على الجميع: هناك شيء واحد هو بيع منتج في وجود ميسي والآخر بدونه.
مع هذه الصيغة، سيسمح إلى ميسي بإجراء قفزة مهمة لتشجيع كرة القدم في الولايات المتحدة بهدف تنظيم كأس العالم التي تستضيفها البلاد بالاشتراك مع المكسيك وكندا في 2026.
ولا يزال من الغريب أن الأندية انتهى بها الأمر إلى دفع راتب لاعب سيواجهها، لكن هذا الأمر ليس غريبا على كرة القدم، إذ إنه على سبيل المثال، دفع برشلونة جزءًا من راتب الفرنسي أنطوان غريزمان عندما لعب في منافس مباشر هو أتلتيكو مدريد.
وفي الوقت نفسه، ميسي لم يعلم بخطة أندية الدوري الأمريكي، ولا يزال يريد مواصلة مسيرته في أوروبا، حيث قدم باريس سان جيرمان بالفعل عرضًا له وتم تعديله بثانٍ.
ولا يزال برشلونة أيضًا يحلم بعودته على الرغم من أن ليس لديه سيولة مالية تمكنه من تحقيق ذلك، فضلا عن عروض من أندية سعودية كبيرة بينها الهلال والاتحاد لمنافسة النصر الذي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضي.