سابقة تاريخية.. أندية أمريكية تقترح الاشتراك في دفع راتب ميسي

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن إنتر ميامي فكر في كل شيء ، لكن لا شيء يناسبه. حتى أنه أثار بعض الخيارات الخيالية من أجل ضم ميسي دون أن يخسر الكثير من المال.

ويبدو أن الخيار الأمريكي كان بعيدا حتى قرر الدوري الأمريكي للمحترفين أن الأمر يستحق تحركا مشتركا. وفي اجتماع حديث بين مالكي الأندية عقد قبل حوالي ستة أسابيع، تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة التنافس على ميسي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لمواصلة مسيرته في الولايات المتحدة. والصيغة المختارة فريدة من نوعها، كيف يمكنها توقيع بطل العالم الحالي.

قررت أندية الدوري الأمريكي للمحترفين أن الجميع سيدفعون جزءًا من راتب ميسي حتى يتمكن من اللعب في الدوري الأمريكي. يدفع الجميع جزءًا من الراتب على أن يقرر ليو النادي الذي سيلعب له: إذا كان يريد أن يفعل ذلك في ميامي، أو إذا أراد الذهاب إلى لوس أنجليس أو إذا كان يفضل العيش في نيويورك.

بالمعنى التجاري الصارم، الأندية ستدفع مقابل لاعب لن يلعب في صفوفها، لكن وجوده سيؤدي إلى زيادة في بيع حقوق البث التلفزيوني الذي سيفيد الجميع وسيتم توزيع عوائده على الجميع: هناك شيء واحد هو بيع منتج في وجود ميسي والآخر بدونه.