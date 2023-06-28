بـ105 ملايين جنيه إسترليني.. آرسنال يقترب من حسم صفقة ديكلان رايس

وبحسب "ديلي ميل" فإن عرض آرسنال يتضمن دفع الجزء المضمون من الرسوم على مدار أربع سنوات، في حين يريد ويستهام الدفع النقدي على قسطين.

لكن، تم اعتبار هذه النقطة "ثانوية" ولن تؤدي لانهيار الصفقة، حيث يعمل كلا الناديين الآن من أجل التوصل إلى اتفاق.

وتعزز قرار مانشستر سيتي بالخروج من سباق التعاقد مع رايس بعد محاولة آرسنال الضخمة.

وتقدم مانشستر سيتي بعرض بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني رفضه ويستهام يوم الثلاثاء، وقرر السيتي اليوم الأربعاء عدم تقديم عرض مماثل لعرض آرسنال كما ذكرت "ديلي ميل".