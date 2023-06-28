بـ105 ملايين جنيه إسترليني.. آرسنال يقترب من حسم صفقة ديكلان رايس
أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن آرسنال على وشك التعاقد مع لاعب الوسط ديكلان رايس بعد الاتفاق على الصفقة، من حيث المبدأ، مع ويستهام.
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكون بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني.
وأضافت أنه بعد تقديم عرض آرسنال الثالث، الذي يتكون من 100 مليون جنيه إسترليني نقدًا بالإضافة إلى مكافآت إضافية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، دخل المسؤولون من كلا الناديين في محادثات متقدمة اليوم الأربعاء بهدف تسوية التفاصيل الدقيقة للصفقة.
وبحسب "ديلي ميل" فإن عرض آرسنال يتضمن دفع الجزء المضمون من الرسوم على مدار أربع سنوات، في حين يريد ويستهام الدفع النقدي على قسطين.
لكن، تم اعتبار هذه النقطة "ثانوية" ولن تؤدي لانهيار الصفقة، حيث يعمل كلا الناديين الآن من أجل التوصل إلى اتفاق.
وتعزز قرار مانشستر سيتي بالخروج من سباق التعاقد مع رايس بعد محاولة آرسنال الضخمة.
وتقدم مانشستر سيتي بعرض بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني رفضه ويستهام يوم الثلاثاء، وقرر السيتي اليوم الأربعاء عدم تقديم عرض مماثل لعرض آرسنال كما ذكرت "ديلي ميل".
وأكدت الصحيفة تلقي ويستهام معلومات تفيد بأن رايس أراد منهم قبول عرض آرسنال الذي يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني.
وأشارت إلى أن الاتفاق الرسمي على الشروط الشخصية لن يكون مشكلة، حيث يتوقع رايس عقدًا طويل الأجل براتب لا يقل عن 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وشارك ديكلان رايس في 50 مباراة مع ويستهام هذا الموسم سجل فيها 5 أهداف وصنع 4، وبالمجمل لعب للفريق 245 مباراة سجل فيها 15 هدفا وصنع 13.