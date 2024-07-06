وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

أعلن نادي مودرن سبورت، وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق، عن عمر 31 عاما، بعد معاناة مع المرض، حيث عانى من أزمة صحية قوية منذ مارس الماضي.

كان أحمد رفعت قد تعرض لوعكة صحية شديدة، خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، خلال شهر رمضان الماضي.

وسقط أحمد رفعت مغشيًا عليه في تلك المباراة، ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى حيث ظل بها عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.

وعانى رفعت من توقف عضلة القلب والتي جعلته في حاجة إلى تواجده في العناية المركزة لفترة من الوقت، قبل أن تتحسن حالته ويغادرها إلى غرفة عادية.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

وتحسنت حالة اللاعب بعد ذلك وغادر المستشفى، ولكنه تعرض لانتكاسة جديدة، حيث أصدر نادي مودرن سبورت بيانًا، اليوم السبت، أعلن من خلاله وفاة اللاعب عن عمر ناهز 31 عامًا.

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الاعب والصديق والأخ / احمد رفعت بسم الله الرحمن الرحيم... Posted by Haitham Orabi on Friday, July 5, 2024

وقال النادي في بيانه الرسمي: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وأضاف النادي: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".

وكان آخر ظهور لأحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.