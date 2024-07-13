رسميًا..البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش مدربًا جديدًا للجيش الملكي المغربي

تعاقد نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت، مع البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش ليكون مدربه الجديد في موسم 2024 ـ 2025 وذلك خلفًا للتونسي نصر الدين النابي الذي فسخ عقده، في يونيو الماضي، لتدريب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



وأعلن الجيش الملكي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تشيسلاف ميشنيفيتش هو المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل.

ورحب الفريق العسكري بمدربه الجديد البالغ من العمر 53 عامًا، كما نشر صورة لأبرز محطاته التدريبية، قائلاً: "مرحبا بك ميشنيفيتش".

وأعلن الجيش الملكي أن البولندي جوزيك جيرارد سيكون المدرب المساعد الأول لميشنيفيتش بينما سيكون المغربي براء الجروندي المدرب المساعد الثاني.

وسبق لتيشسلاف ميشنيفيتش تدريب منتخب بولندا، العام 2022، عندما قاده إلى الدور ثمن النهائئ قبل الخروج أمام فرنسا.

وفي العام 2023 تولّى المدرب البولندي تدريب نادي أبها السعودي، فيما خاض قبل ذلك تجارب أخرى في بولندا، حيث تُوج مع نادي ليجيا وارسو بلقب الدوري البولندي (2020 ـ 2021) وأحرز كأس بولندا والسوبر البولندي (مرتين) مع ليخ بوزنان.

يشار إلى أن الجيش الملكي وصل نهائي كأس المغرب للموسم الماضي، وأنهى الدوري الممتاز في المركز الثاني خلف البطل الرجاء البيضاوي.