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رياضة

موناكو يفاجئ برشلونة ويخطف منه فوزا قاتلا في دوري أبطال أوروبا

موناكو يفاجئ برشلونة ويخطف منه فوزا قاتلا في دوري أبطال أوروبا
مباراة موناكو ضد برشلونةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 9:10 م

وجه فريق موناكو ضربة قوية لأبناء المدرب هانزي فليك، وحقق فوزًا مثيرًا على برشلونة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موناكو تقدم مبكرًا في الدقيقة 16، عن طريق أكليوش بعدما تسلم الكرة، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية أرضية على يسار الحارس شتيغن.

وخطف برشلونة هدف التعادل عن طريق لامين يامال، الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 28، لتسكن شباك حارس مرمى موناكو.

وخطف موناكو هدف الفوز في الدقيقة 71، عن طريق جورج إلينيخينا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ليخطف هدف الفوز.

 

 

 

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