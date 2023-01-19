كشف موقف كيلور نافاس من عرض نادي النصر
كشفت شبكة "RMC sport" الفرنسية أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي ليس متحمسا لقبول عرض النصر السعودي، ويفضل الانتظار حتى نهاية عقده.
وكانت تقارير صحفية كشفت دخول إدارة نادي النصر في مفاوضات مع كيلور نافاس للتعاقد معه خلال الموسم الجديد بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس الفريق.
وقالت الشبكة الفرنسية إن نافاس غير متحمس باللعب مع نادي النصر، إذ يفضل البقاء واللعب في أحد الأندية الكبيرة في أوروبا، واللعب في أحد أفضل 5 أندية في أوروبا.
وسبق أن اجتمع كرستيانو رونالدو ونافاس في ريال مدريد في الفترة ما بين 2014 و2018.
وتعرض أوسبينا للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودى، حيث أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.
وانضم نافاس البالغ من العمر 36 عاما لباريس سان جيرمان في 2019 قادما من ريال مدريد الذي لعب له لمدة 5 مواسم.
وسبق للحارس الكوستاريكي اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ديبورتيفو سابريسا، ألباسيتي، وليفانتي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين روشن السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني ولعب الهلال مباراة أكثر.
ويواجه النصر نظيره الاتفاق يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14.