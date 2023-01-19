كشف موقف كيلور نافاس من عرض نادي النصر

وقالت الشبكة الفرنسية إن نافاس غير متحمس باللعب مع نادي ‎النصر، إذ يفضل البقاء واللعب في أحد الأندية الكبيرة في أوروبا، واللعب في أحد أفضل 5 أندية في أوروبا.

وسبق أن اجتمع كرستيانو رونالدو ونافاس في ريال مدريد في الفترة ما بين 2014 و2018.