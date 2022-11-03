أسماك القرش الفاشلة .. تعرف على الأندية الكبيرة التي انتقلت إلى الدوري الأوروبي

شهد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2022-2023 عدة مفاجآت بخروج أندية كانت مرشحة للذهاب بعيدا في المسابقة والمنافسة على اللقب وكانت أبرز المفاجآت خروج أتلتيكو مدريد نهائيا من المسابقات الأوروبية بعد احتلال المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية.

وأطلق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي لقب أسماك القرش الفاشلة على الأندية التي انتقلت من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي واحتلت المركز الثالث في المجموعات الثمانية.

وستعلب الأندية المحتلة للمركز الثالث دور فاصل من ذهاب وإياب ضد الأندية التي حلت في المركز الثاني في المجموعات الثمانية للدوري الأوروبي وذلك للتأهل لدور 16 من الدوري الأوروبي.

وكانت أبرز المفاجآت انتقال برشلونة للعب في الدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ وإنتر ميلان، علما بأن الفريق الإسباني توج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

كما فشل يوفنتوس الإيطالي الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وخسر النهائي 7 مرات في تجاوز دور المجموعات وحل ثالثا في المجموعة الثامنة خلف بنفيكا وباريس سان جيرمان وانتقل للدوري الأوروبي.

الأندية التي انتقلت من دوري أبطال أوروبا للدوري الأوروبي

برشلونة ويوفنتوس وأياكس أمستردام وباير ليفركوزن وسبورتينغ لشبونة وريد بول سالزبورغ وإشبيلية وشاختار دونيتسك.